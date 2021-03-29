Ведущая российского пропагандистского "Первого канала" Екатерина Стриженова во время прямого эфира ток-шоу, на котором обсуждали недавнее заявление о Крыме министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, упала и сломала руку. Об этом своим коллегам по распространению кремлевской пропаганды из Газеты.ру рассказал соведущий Стриженовой Руслан Осташко.

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По его словам, в студии была напряженная атмосфера. Падение коллеги он объяснил тем, что "она часто очень близко к сердцу все воспринимает, видимо так произошло и в этот раз, она задумалась, оступилась и упала". Сейчас Стриженова находится в больнице.

В прошедшем эфире программы "Время покажет" обсуждали недавнее заявление Резникова. Он сказал, что граждан России, которых завезли в оккупированный Крым, выдворят, когда полуостров вернется под контроль Украины. Также обсуждали тему Голодомора.

"Уровень эмоций был высокий, в конце блока некоторые эксперты стали говорить о том, что нам – России – надо просить прощения за свои грехи перед другими народами и странами и покаяться", – объяснил Осташко.

Перед падением пропагандистка сказала: "Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия и то, что от голода страдали только на Украине. Мы видим, как вы это делаете. Такая политика. За что еще мы должны покаяться — после рекламы".

Ранее, отвечая на вопрос о "перспективах" незаконно прибывших в Крым россиян, Резников сказал: "Что касается судьбы этих людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно… Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны".

В нелегитимной Госдуме РФ призвали объявить его в розыск.

Вадим Ребрина

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