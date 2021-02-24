СБУ задержала "политэксперта" с каналов Медведчука: подозревают в госизмене – видео

СБУ сообщила о подозрении в госизмене Юрию Дудкину, выступающему в качестве политического эксперта на телеканалах лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. У Дудкина был проведен обыск, сообщает пресс-служба СБУ.

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Сегодня утром, 24 февраля, Дудкин подтвердил в Facebook, что у него идет обыск и ему сообщили о подозрении.

Дудкин задержан. По версии следствия, он причастен к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Подозрение объявлено по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан по признакам расы, национальности, религии и другим признакам.

В СБУ утверждают, что по заданию кураторов Дудкин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в соцсетях и youtube-каналы) и отдельные блогеры, которые финансировались из России. На этих ресурсах подозреваемый распространял заказной контент, в том числе от координаторов с российского Первого канала и агентства News Front, считает следствие.

Выступления Дудкина в эфирах политических ток-шоу на каналах, попавших под санкции СНБО, в СБУ назвали разжиганием межнациональной вражды. По утверждению спецслужбы, Дудкин систематически получал за это деньги от заказчиков.

В СБУ заявили об экспертизах, подтверждающих признаки подрывной деятельности во вред госбезопасности в действиях Дудкина.

СБУ опубликовала запись и расшифровку разговоров Дудкина с собеседницей, названной Ольгой с Первого канала, в котором с ним договариваются о сотрудничестве за вознаграждение:

Денис Юдин

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