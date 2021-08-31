Медаль от Шойгу за оккупацию Крыма: СБУ заявляет о задержании боевика из Ялты – фото

Служба безопасности Украины заявляет о задержании боевика, который активно помогал России оккупировать Крым и получил за эти "заслуги" награждение от Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Контрразведчики задержали в Херсонской области "активного участника незаконного вооруженного формирования" – бывшего жителя Ялты, который в феврале 2014-го по "идейным убеждениям" якобы вступил в ялтинскую "самооборону Крыма".

В СБУ заявляют, что мужчина с оружием в руках патрулировал украинские города в Крыму, а с февраля по март активно участвовал в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных крымчан.

Также сообщается, что от военного руководства страны-агрессора задержанный получил медаль "За возвращение Крыма".

Контрразведчики задержали мужчину после его приезда на материковую Украину. Ему объявили о подозрении по статье о создании незаконных военизированных или вооруженных формирований.

16 августа а в Херсонской области задержали пенсионера армии СССР. СБУ утверждает, что он – "идейный" агент российской разведки.

26 августа СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Крым "топ-функционеру" Партии регионов.

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Оксана Житнюк

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