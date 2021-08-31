Медаль от Шойгу за оккупацию Крыма: СБУ заявляет о задержании боевика из Ялты – фото
Служба безопасности Украины заявляет о задержании боевика, который активно помогал России оккупировать Крым и получил за эти "заслуги" награждение от Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Контрразведчики задержали в Херсонской области "активного участника незаконного вооруженного формирования" – бывшего жителя Ялты, который в феврале 2014-го по "идейным убеждениям" якобы вступил в ялтинскую "самооборону Крыма".
В СБУ заявляют, что мужчина с оружием в руках патрулировал украинские города в Крыму, а с февраля по март активно участвовал в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных крымчан.
Также сообщается, что от военного руководства страны-агрессора задержанный получил медаль "За возвращение Крыма".
Контрразведчики задержали мужчину после его приезда на материковую Украину. Ему объявили о подозрении по статье о создании незаконных военизированных или вооруженных формирований.
- 16 августа а в Херсонской области задержали пенсионера армии СССР. СБУ утверждает, что он – "идейный" агент российской разведки.
- 26 августа СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Крым "топ-функционеру" Партии регионов.
Читайте также: СБУ взяла предателей в своих рядах. Подполковники "ждали русский мир" – им грозит 15 лет
Комментарии