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СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Крым "топ-функционеру" Партии регионов

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 18:43
СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Крым
Сейтумер Ниметуллаев (Скриншот из видео ATR)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене бывшему "топ-функционеру" Партии регионов. До Революции достоинства он возглавлял один из районов в Херсонской области, а сразу после незаконной аннексии Крыма сбежал на территорию полуострова и всячески способствует оккупационному режиму, передает пресс-служба СБУ.

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Как уточнил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Сейтумере Ниметуллаеве.

По информации СБУ, будучи этническим татарином, подозреваемый активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения, а против "несогласных" он инициировал преследования.

Подозреваемый создал общественную организацию для "объединения крымскотатарского народа". Однако в СБУ заявляют, что настоящие цели этой организации – агитировать крымских татар признать легитимность незаконной аннексии Крыма, признать оккупантов РФ, участвовать в незаконных выборах в Крыму, в том числе в выборах президента РФ.

Подозреваемый находится в розыске. По статье о госизмене ему грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

  • В мае 2019-го телеканал ATR выпустил фильм-расследование "Империя коллаборанта Сейтумера Ниметуллаева", в котором журналисты заявляли, что  в Геническом районе у экс-регионала осталась своя "империя" – тысячи гектаров земли, гостиницы, рынки и "крышевание" разных сфер предпринимательства. Журналисты утверждают, что Ниметуллаев хоть и сбежал в оккупированный Крым, его теневые схемы до сих пор работают.
  • В августе того же года прокуратура Крыма сообщила о подозрении Ниметуллаеву по статье о создании незаконных вооруженных формирований. По данным следствия, он причастен к террористической "самообороне Крыма", а также предоставлял гостиницы и кафе боевикам и спецслужбам РФ в Чонгаре – там они жили и организовали штаб.

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Оксана Житнюк, Марк Сировой
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Крым сбу госизмена аннексия Херсонская область партия регионов Сейтумер Ниметуллаев
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