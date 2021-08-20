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Дело Медведчука-Козака отдали в суд. Венедиктова отчиталась о расследовании – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 17:02
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
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Уголовное дело по факту возможной государственной измены одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также его соратника Тараса Козака передано в суд. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Следствие считает, что Медведчук и Козак вместе с российскими должностными лицами намеревались заниматься незаконной добычей нефти и газа в оккупированном Крыму. Венедиктова отметила, что у прокуроров есть доказательства того, что подозреваемые передали властям России материальную и документальную базу по разработке месторождения Глубокое.

"Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами на сумму более чем 38 млрд грн", – сказала генпрокурор.

Кроме того, по словам Венедиктовой, Медведчук и Козак, действуя в соответствии с указаниями властей РФ, осуществляли сбор информации о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовке. Также правоохранители подозревают их в причастности к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

Сообщается, что материалы дела для ознакомления как обвиняемому открыты только Медведчуку. Материалы по Козаку вынесены в отдельное производство из-за того, что он в розыске.

  • 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
  • По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
  • Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
  • 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
  • 9 июля Печерский суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.
Станислав Стороженко
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Тарас Козак госизмена виктор медведчук Ирина Венедиктова ОГП
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