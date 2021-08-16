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На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент российской разведки: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 10:55
Скриншот из видеозаписи СБУ
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В Херсонской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала, по данным следствия, очередного агента Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ. Пресс-центр Службы показал видео задержания.

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Разведывательно-подрывную деятельность на юге Украины вел, пишет СБУ, местный житель – пенсионер вооруженных сил СССР.

Следствие выяснило, что мужчина стал пособником спецслужб страны-оккупанта "по идеологическим соображениям".

Смотрите видео: Взяли в момент передачи данных. СБУ вломилась к агенту РФ

СБУ пишет, что по заданию российских кураторов он:

→ собирал сведения об охране и обустройстве одного из стратегических объектов критической инфраструктуры области;
→ выяснял личности представителей спецслужб Украины;
→ передавал эти данные и данные о тех, кого потенциально могли бы завербовать спецслужбы РФ, скрытыми каналами связи.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны.

При обыске у него дома найдены средства связи с кураторами, их переписку с инструкциями, а также оружие с патронами и взрывчатку.

Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса), он арестован.

Смотрите видео: Оккупанты на Донбассе растят из детей новое поколение боевиков. Украина обратилась в ООН

Евгений Пилипенко
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