В Херсонской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала, по данным следствия, очередного агента Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ. Пресс-центр Службы показал видео задержания.
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Разведывательно-подрывную деятельность на юге Украины вел, пишет СБУ, местный житель – пенсионер вооруженных сил СССР.
Следствие выяснило, что мужчина стал пособником спецслужб страны-оккупанта "по идеологическим соображениям".
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СБУ пишет, что по заданию российских кураторов он:
→ собирал сведения об охране и обустройстве одного из стратегических объектов критической инфраструктуры области;
→ выяснял личности представителей спецслужб Украины;
→ передавал эти данные и данные о тех, кого потенциально могли бы завербовать спецслужбы РФ, скрытыми каналами связи.
При обыске у него дома найдены средства связи с кураторами, их переписку с инструкциями, а также оружие с патронами и взрывчатку.
Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса), он арестован.
- Весной 2021-го СБУ сообщила подозрения в госизмене нардепам пророссийской партии ОПЗЖ Медведчуку и Козаку и блогеру Шарию.
- В мае в суд ушло дело жителя Николаева, который получил из РФ задание собирать секретные данные о новейшей военной технике и БПЛА.
- В июне СБУ раскрыла экс-чиновника СНБО, завербованного иностранной спецслужбой. Источники LIGA.net говорят, что это "непубличный" чиновник АП, работавший там в 2014-м при президенте Порошенко.
- В начале июля в Днепре раскрыли сеть предприятий, торгующих с РФ: продавали агрессору военные товары.
- В июле сообщалось о задержании агента РФ в Кировоградской области, а другой агент получил 8 лет за госизмену. В те же дни полковник СБУ пошел на сделку со следствием и получил условный срок по делу о покушении на генерала.
- 21 июля СБУ взяла предателей в своих рядах: подполковники "ждали русский мир", а 6 августа – "на горячем" еще одного агента РФ: он служил в ВСУ.
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