Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила и задержала мужчину, которого спецслужба называет агентом Главного разведуправления Генштаба вооруженных сил РФ. Видео кульминации операции выложено в YouTube СБУ.

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Следствие установило, что гражданин иностранного государства, временно проживающий в Украине, по заданию российских спецслужб время от времени ездил в зону боевых действий на Донбасс и собирал там разведывательную информацию.

За это злоумышленник получал от куратора денежное вознаграждение. СБУ не уточнила, в рублях ли.

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"Российских кураторов интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное", – рассказали в контрразведке.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны.

СБУ резюмировала, что агент был задержан "на горячем", когда передавал сведения военного характера кураторам в РФ по электронным каналам связи.

25 мая 2021-го в суд отправили дело жителя Николаева, который получил от спецслужб РФ задание собирать секретную информацию о новейшей военной технике и разработке программ использования БПЛА.

13 июля сообщалось о задержании агента военной разведки РФ в Кировоградской области, а 21 июля стало известно, что агент РФ получил 8 лет за госизмену.

6 августа контрразведка взяла "на горячем" еще одного агента РФ, который служил в ВСУ.

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Евгений Пилипенко

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