Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила и задержала мужчину, которого спецслужба называет агентом Главного разведуправления Генштаба вооруженных сил РФ. Видео кульминации операции выложено в YouTube СБУ.
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Следствие установило, что гражданин иностранного государства, временно проживающий в Украине, по заданию российских спецслужб время от времени ездил в зону боевых действий на Донбасс и собирал там разведывательную информацию.
За это злоумышленник получал от куратора денежное вознаграждение. СБУ не уточнила, в рублях ли.
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"Российских кураторов интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное", – рассказали в контрразведке.
СБУ резюмировала, что агент был задержан "на горячем", когда передавал сведения военного характера кураторам в РФ по электронным каналам связи.
- 25 мая 2021-го в суд отправили дело жителя Николаева, который получил от спецслужб РФ задание собирать секретную информацию о новейшей военной технике и разработке программ использования БПЛА.
- 13 июля сообщалось о задержании агента военной разведки РФ в Кировоградской области, а 21 июля стало известно, что агент РФ получил 8 лет за госизмену.
- 6 августа контрразведка взяла "на горячем" еще одного агента РФ, который служил в ВСУ.
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