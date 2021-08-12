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Взяли в момент передачи данных в Россию. Контрразведка СБУ вломилась к агенту – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 11:24
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
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Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила и задержала мужчину, которого спецслужба называет агентом Главного разведуправления Генштаба вооруженных сил РФ. Видео кульминации операции выложено в YouTube СБУ.

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Следствие установило, что гражданин иностранного государства, временно проживающий в Украине, по заданию российских спецслужб время от времени ездил в зону боевых действий на Донбасс и собирал там разведывательную информацию.

За это злоумышленник получал от куратора денежное вознаграждение. СБУ не уточнила, в рублях ли.

Смотрите фото: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей ЗРК

"Российских кураторов интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное", – рассказали в контрразведке.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны.

СБУ резюмировала, что агент был задержан "на горячем", когда передавал сведения военного характера кураторам в РФ по электронным каналам связи.

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Смотрите видео: Оккупанты на Донбассе растят из детей новое поколение боевиков. Украина обратилась в ООН

Евгений Пилипенко
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