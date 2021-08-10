Оккупанты на Донбассе растят из детей новое поколение боевиков. Украина обратилась в ООН
На временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей ведется системная милитаризации детей. Об этом в Facebook заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Боевики перепрофилируют школы в кадетские корпуса военного и казацкого типа, внедряя пропаганду антиукраинской идеологии и навязывая детям русское православие.
На захваченной части только Луганской области сейчас есть уже 33 кадетских класса: там усиленно изучают предметы военной подготовки и православие "по РПЦ". Ученики обязаны носить военно-кадетскую форму.
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Омбудсмен указывает, что такие действия оккупантов нарушают закрепленные в Конвенции ООН права ребенка, где предусматривается сохранение индивидуальности (включая гражданство, имя и семейные связи) и не допускается противозаконное вмешательство.
Также, в соответствии с Конвенцией ООН, образование ребенка "должно быть направлено на подготовку его к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира и терпимости".
Пример "зомбирования" детей в ОРДЛО с пропагандистского канала боевиков:
Денисова обратилась к главе представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине: просит "поспособствовать" соблюдению прав детей в оккупации и предотвращению втягивания их в войну.
- 12 июля 2021-го Кремль выложил статью с авторством Путина на привычную для его политики тему, что "русские и украинцы – один народ", что такой страны как Украина якобы на самом деле нет, – и c другими тезисами, оправдывающими неоимперскую агрессию России.
- Военных в РФ обязали изучать эту статью.
- Спустя две недели президент Зеленский ответил на нее: напомнил Путину, кто основал Москву.
- Читайте наш разбор, как хозяин Кремля соврал в статье минимум 10 раз (на самом деле больше).
- По словам главы МинВОТ Резникова, после освобождения Крыма оттуда могут выдворить от 500 000 россиян.
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