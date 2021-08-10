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Оккупанты на Донбассе растят из детей новое поколение боевиков. Украина обратилась в ООН

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 11:33
Оккупанты на Донбассе растят из детей новое поколение боевиков. Украина обратилась в ООН - Фото
"Юнармейцы" в ОРДЛО (скриншот из видеозаписи)

На временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей ведется системная милитаризации детей. Об этом в Facebook заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Боевики перепрофилируют школы в кадетские корпуса военного и казацкого типа, внедряя пропаганду антиукраинской идеологии и навязывая детям русское православие.

На захваченной части только Луганской области сейчас есть уже 33 кадетских класса: там усиленно изучают предметы военной подготовки и православие "по РПЦ". Ученики обязаны носить военно-кадетскую форму.

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Омбудсмен указывает, что такие действия оккупантов нарушают закрепленные в Конвенции ООН права ребенка, где предусматривается сохранение индивидуальности (включая гражданство, имя и семейные связи) и не допускается противозаконное вмешательство.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Задача Кремля – чтобы Украина признала субъектность ее террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять на внешнюю политику страны.

Также, в соответствии с Конвенцией ООН, образование ребенка "должно быть направлено на подготовку его к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира и терпимости".

Пример "зомбирования" детей в ОРДЛО с пропагандистского канала боевиков:

Денисова обратилась к главе представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине: просит "поспособствовать" соблюдению прав детей в оккупации и предотвращению втягивания их в войну.

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Евгений Пилипенко
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