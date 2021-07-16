16 июля Верховная Рада одобрила два законопроекта президента Владимира Зеленского об увеличении численности ВСУ и основах национального сопротивления.

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Вооруженные Силы Украины увеличиваются на 11 000 человек: до 261 000, из которых 215 000 будут военнослужащими. "За" законопроект №5558 проголосовали 312 нардепов.

Для реализации законопроекта в 2022 году необходимо 2,5 млрд грн бюджетных средств, в 2023-м и 2024-м — 1,5 млрд грн (по 718 млн грн в год).

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На одного депутата больше проголосовали в Раде за проект закона №5557, по которому в Украине будут сформированы Силы территориальной обороны. Закон определяет правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны.

Теперь определены:

→ состав, цели и задачи нацсопротивления;

→ основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;

→ порядок подготовки граждан Украины к нацсопротивлению;

→ организация системы управления нацсопротивлением;

→ порядок формирования и комплектования в/ч Сил территориальной обороны ВСУ, добровольческих формирований теробщин и сопротивления;

→ полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

→ порядок подготовки, развертывания и ведения теробороны;

→ финансирование и материально-техническое обеспечение нацсопротивления;

→ социально-правовая защита лиц, участвующих в нацсопротивлении;

→ ответственность за нарушение законов и других нормативно-правовых актов по вопросам нацсопротивления.

Новость дополняется...

В 2018 году на то время секретарь СНБО Турчинов заявил, что в Украине создается многоэшелонная система теробороны.

20 сентября 2020 года Рада приняла закон о плане обороны Украины.

30 марта 2021 года Рада приняла закон о призыве резервистов при обострении ситуации.

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Евгений Пилипенко

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