Восьмой год войны | Украина обзаведется территориальной обороной, также увеличен состав ВСУ
16 июля Верховная Рада одобрила два законопроекта президента Владимира Зеленского об увеличении численности ВСУ и основах национального сопротивления.
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Вооруженные Силы Украины увеличиваются на 11 000 человек: до 261 000, из которых 215 000 будут военнослужащими. "За" законопроект №5558 проголосовали 312 нардепов.
Для реализации законопроекта в 2022 году необходимо 2,5 млрд грн бюджетных средств, в 2023-м и 2024-м — 1,5 млрд грн (по 718 млн грн в год).
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На одного депутата больше проголосовали в Раде за проект закона №5557, по которому в Украине будут сформированы Силы территориальной обороны. Закон определяет правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны.
Теперь определены:
→ состав, цели и задачи нацсопротивления;
→ основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;
→ порядок подготовки граждан Украины к нацсопротивлению;
→ организация системы управления нацсопротивлением;
→ порядок формирования и комплектования в/ч Сил территориальной обороны ВСУ, добровольческих формирований теробщин и сопротивления;
→ полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
→ порядок подготовки, развертывания и ведения теробороны;
→ финансирование и материально-техническое обеспечение нацсопротивления;
→ социально-правовая защита лиц, участвующих в нацсопротивлении;
→ ответственность за нарушение законов и других нормативно-правовых актов по вопросам нацсопротивления.
Новость дополняется...
- В 2018 году на то время секретарь СНБО Турчинов заявил, что в Украине создается многоэшелонная система теробороны.
- 20 сентября 2020 года Рада приняла закон о плане обороны Украины.
- 30 марта 2021 года Рада приняла закон о призыве резервистов при обострении ситуации.
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