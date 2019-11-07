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Если завтра вторжение войск РФ. Кривонос назвал критические зоны

Если завтра вторжение войск РФ. Кривонос назвал критические зоны - Фото
Сергей Кривонос (фото - president.gov.ua)
07.11.2019, 11:57

По словам первого замсекретаря СНБО, "военные части у нас есть, но потенциал РФ слишком большой"

В случае полномасштабного вторжения российских войск со стороны Черниговской и Сумской областей, то есть на киевском направлении, у агрессора "вообще не возникнет проблем". Об этом в комментарии Апострофу предостерегает замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

По его словам, по своему потенциалу РФ способна это сделать.

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Страна-оккупант, говорит замсекретаря СНБО, разрабатывает различные варианты - нанесение ракетных ударов, "чтобы повторить югославский вариант и затем ввести войска" или "не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени".

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территориальная оборона полномасштабная война сергей кривонос
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