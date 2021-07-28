Украина является наследницей одной из самых могущественных держав средневековой Европы – Киевской Руси, и "двоюродным племянникам и очень далеким родственникам не следует посягать" на ее наследие, а также "пытаться как-то доказать свою причастность к событиям, которые произошли далеко". Об этом в поздравлении украинцам по случаю 1033-летия крещения Киевской Руси заявил из Софийского собора президент Владимир Зеленский.

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По его словам, история христианства в восточной Европе началась в Киеве – с этого решения киевского князя Владимира, которое сегодня верующие отмечают как праздник.

"(Крестили) Киевскую Русь – Украину", – акцентировал внимание президент и уточнил, что это "не часть нашей истории, это и есть наша история".

Вероятно, имея в виду пропагандистскую статью российского президента Владимира Путина об Украине, Зеленский добавил: "Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями, потом что наши доказательства – они не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах".

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Президент посоветовал прогуляться по Киеву к историческим объектам христианства, которых немало в столице. На территории одного из них, сказал Зеленский, похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук князя Владимира – Юрий Долгорукий – "великий князь Киевский, основатель Москвы".

По недавнему опросу Группы Рейтинг, 75% украинцев уверены, что наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия.

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Евгений Пилипенко

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