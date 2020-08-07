Зеленский ответил на петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру УПЦ МП
Автор петиции просил президента оставить Киево-Печерскую лавру в использовании УПЦ МП и не передавать ее ПЦУ
Вопросами использования Киево-Печерской лавры по закону должен заниматься только Кабмин. Так на петицию с требованием оставить лавру в пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата ответил президент Владимир Зеленский.
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"Кабинет министров конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности", - написал он.
Зеленский также отметил, что сейчас действует распоряжение Кабмина 2013 года о передаче лавры в безвозмездное пользование УПЦ МП.
На просьбу отклонить петицию о передаче лавры Православной церкви Украины, президент ответил, что законом не предусмотренно механизм отклонения петиций. Зеленский подчеркнул, что та петиция также набрала достаточное количество подписей – и на нее был дан ответ.
- 29 апреля 2020-го петиция с требованием передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ набрала необходимое для рассмотрения число подписей - 25 000. Зеленский ответил, что этот вопрос входит в полномочия Кабмина.
- 27 апреля гражданин Родион Абрамович попросил президента оставить лавру в пользовании УПЦ МП.
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