Зеленский ответил на петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру УПЦ МП

Автор петиции просил президента оставить Киево-Печерскую лавру в использовании УПЦ МП и не передавать ее ПЦУ

Вопросами использования Киево-Печерской лавры по закону должен заниматься только Кабмин. Так на петицию с требованием оставить лавру в пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата ответил президент Владимир Зеленский.

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"Кабинет министров конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности", - написал он.

Зеленский также отметил, что сейчас действует распоряжение Кабмина 2013 года о передаче лавры в безвозмездное пользование УПЦ МП.

На просьбу отклонить петицию о передаче лавры Православной церкви Украины, президент ответил, что законом не предусмотренно механизм отклонения петиций. Зеленский подчеркнул, что та петиция также набрала достаточное количество подписей – и на нее был дан ответ.

СПРАВКА . Договор аренды Киево-Печерской Лаврой был заключен в 2013 году после того, как Кабмин распорядился передать в безоплатное пользование монастырю 79 сооружений на территории Киево-Печерской Лавры. Условия этой аренды не разглашаются. "Нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавра переданы на 50 лет в аренду УПЦ МП", - говорил в 2018 году директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

29 апреля 2020-го петиция с требованием передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ набрала необходимое для рассмотрения число подписей - 25 000. Зеленский ответил, что этот вопрос входит в полномочия Кабмина.

27 апреля гражданин Родион Абрамович попросил президента оставить лавру в пользовании УПЦ МП.

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Марк Сировой

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