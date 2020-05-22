Зеленский ответил на петицию с призывом забрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о вопросов, связанных с арендой Киево-Печерской Лавры, зависит от Кабинета министров. Так президент ответил на электронную петицию, которая призывает прекратить использование Киево-Печерской Лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование Православной церкви Украины.

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Петиция была размещена на сайте главы государства 15 апреля и набрала требуемые 25 000 подписей.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Основного Закона Украины Кабинет Министров Украины осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом", – говорится в ответе Зеленского.

Справка. Договор аренды между Заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой был заключен в 2013 году после того, как Кабмин распорядился передать в безоплатное пользование монастырю 79 сооружений на территории Киево-Печерской Лавры. Условия этой аренды не разглашаются. "Нижняя часть Киево-Печерской и Почаевская лавра переданы на 50 лет в аренду УПЦ МП", - говорил в 2018 году директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

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