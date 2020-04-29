Зеленского просят передать Киево-Печерскую Лавру ПЦУ: собраны 25 000 подписей

Киево-Печерская лавра (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Петиция о передаче Киево-Печерской Лавры Православной церкви Украины собрала более 25 000 подписей и должна быть рассмотрена президентом Владимиром Зеленским. Текст петиции опубликован на сайте президента.

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Инициатор петиции считает, что договор с УПЦ МП об аренде Киевско-Печерской Лавры должен быть разорван, поскольку эта церковь не является автокефальной на территории Украины. В петиции приводятся примеры пророссийских высказываний предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия и других иерархов, а также факты сотрудничества священнослужителей УПЦ МП с оккупантами в Крыму.

Автор петиции предлагает передать право пользования Лаврой ПЦУ, поскольку Вселенский патриархат признал ее автокефальной церковью в Украине и единственной канонической наследницей Киевской митрополии.

На данный момент петиция набрала 25 086 голосов, она должна быть передана на рассмотрение Зеленского.