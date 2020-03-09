Патриарх Варфоломей: Любая оппозиция вопросу автокефалии ПЦУ не канонична

Патриарх Варфоломей (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Любая оппозиция вопросу автокефалии Православной церкви Украины не является канонической. С таким заявлением 8 марта выступил вселенский патриарх Варфоломей во время празднования воскресенья торжества православия. Об этом сообщает Orthodoxtimes.

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"Однако есть те, кто намерен причинить вред новосозданной Православной церкви Украины с целью создания светского учреждения, которое, с одной стороны, будет действовать в противовес церковным принципам и традициям, а с другой – станет служить иностранным интересам в явном противоречии с православной экклезиологией и синодическим характером православной церкви", – сказал патриарх.

Патриарх Варфоломей подчеркнул, что решение о предоставлении автокефалии ПЦУ осветило каноническую ответственность вселенского престола и актуализировало канонические решения, принятые на вселенских соборах.

"Признание автокефалии православной церкви Украины от других православных церквей является основным условием достижения единства с православным миром", - подытожил патриарх Варфоломей.

3 марта стали известны результаты опроса КМИС, в соответствии с которыми почти две трети украинцев позитивно относятся к ПЦУ.

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