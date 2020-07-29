Онуфрию не нравится фраза "крещение Киевской Руси": Часть России тоже крестили

Глава РПЦвУ считает, что надо говорить о крещении князем Владимиром Руси в целом, а не только о крещении Киевской Руси

Князь Владимир Великий крестил не только Киевскую Русь, но якобы и всю Русь, в которую входили и территории современной России. Об этом в поздравлении с годовщиной крещения заявил глава Российской православной церкви в Украине (УПЦ МП) митрополит Онуфрий.

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"В состав Руси тогда входила не только территория нынешней Украины. В нее входила значительная часть нынешней России, Беларусь, часть Польши, части других государств. То княжество, которое возглавлял святой князь Владимир, охватывало Волгу, Каму, Дон, Кубань. Поэтому говорить сегодня только о Крещении Киевской Руси - это будет неправильно, унижение трудов святого князя Владимира", - сказал он.

Онуфрий также сказал, что до крещения Владимир якобы был "суровым, жестоким и развращенным князем", а когда крестился, то стал "Красным Солнышком". Веру, которая "сделала князя милостивым отцом", надо беречь, считает священник.

В этом году крестный ход к 1032-й годовщине крещения Киевской Руси не состоялся из-за эпидемии коронавируса.

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Марк Сировой

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