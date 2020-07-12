Крестный ход по случаю 1032-й годовщины крещения Киевской руси не состоится

Крестный ход в Киеве в этом году не состоится. При этом в церквях празднование пройдет с соблюдением условий карантина

В 2020 году крестный ход к 1032-й годовщине крещения Киевской руси не состоится из-за эпидемии нового коронавируса. Об этом в Facebook заявил министр культуры Александр Ткаченко.

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"ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводит крестный ход", - заявил Ткаченко, уточнив, что при этом в обеих церквях празднование пройдет с соблюдением условий карантина.

"Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет", - резюмировал Ткаченко.

в Киеве ПЦ Московского патриархата провела крестный ход ко Дню крещения Руси. 27 июля 2019 года

крестный ход Православной церкви Украины по случаю 1031-летия крещения Киевской руси. В мероприятии приняло участие около 15 000 человек. 28 июля того же года в Киеве прошел дебютный

Владислав Сердюк

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