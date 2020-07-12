UA

Крестный ход по случаю 1032-й годовщины крещения Киевской руси не состоится

12.07.2020, 12:55
Крестный ход по случаю 1032-й годовщины крещения Киевской руси не состоится - Фото
Владимирская горка в Киеве (Фото - скриншот из видео - YouTube)

Крестный ход в Киеве в этом году не состоится. При этом в церквях празднование пройдет с соблюдением условий карантина

В 2020 году крестный ход к 1032-й годовщине крещения Киевской руси не состоится из-за эпидемии нового коронавируса. Об этом в Facebook заявил министр культуры Александр Ткаченко

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводит крестный ход", - заявил Ткаченко, уточнив, что при этом в обеих церквях празднование пройдет с соблюдением условий карантина. 

"Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет", - резюмировал Ткаченко.

  • 27 июля 2019 года в Киеве ПЦ Московского патриархата провела крестный ход ко Дню крещения Руси. 
  • 28 июля того же года в Киеве прошел дебютный крестный ход Православной церкви Украины по случаю 1031-летия крещения Киевской руси. В мероприятии приняло участие около 15 000 человек.
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
крестный ход крещение руси александр ткаченко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 