В Киеве из-за крестного хода УПЦ МП ограничено движение

Онуфрий (фото - УПЦ МП)

Сегодня, 27 июля, в Киеве ПЦ Московского патриархата проводит крестный ход ко Дню крещения Руми. Из-за этого перекрыто движение в центре города.

Корреспондент LIGA.net сообщил, что на Набережно-Крещатицкой улице стоит большое количество автобусов с иногородними номерами.

Крестный ход возглавляет глава УПЦ МП Онуфрий.

Напомним, в прошлом месяце Онуфрий и депутат Оппозиционного блока Вадим Новинский поехали в Россию к главе Русской православной церкви Кириллу.

Завтра свой первый крестный ход проведет Православная церковь Украины. Движение в центре также будет ограничено.

В целом, ограничение движения всех видов транспорта предусмотрены:

27 июля с 06:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной);

28 июля с 11:00 до 13:30 - по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади к Михайловской площади).