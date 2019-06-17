Новинский и глава УПЦ МП поехали к главе РПЦ Кириллу

Фото: Facebook Вадима Новинского

Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский и глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий поехали в Россию к главе Русской православной церкви Кириллу. Об этом Новинский сообщил в своем Facebook.

"Вчера в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Поздравили Его Святейшество Патриарха Кирилла с Днем Святой Троицы", - написал он.

23 апреля Кирилл заявил, что президенту Владимиру Зеленскому "дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений".

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