Глава РПЦ поздравил Зеленского: надеется на конец "притеснений"

Патриарх Кирилл (фото - patriarchia.ru)

Глава Русской православной церкви Кирилл поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

"Уважаемый Владимир Александрович! Примите поздравления по случаю Вашего избрания на высокий и ответственный пост президента Украины", - сказано в обращении Кирилла.

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Глава РПЦ считает, что Зеленскому "дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений".

При этом Кирилл в очередной раз обвинил Украину в "притеснениях" верующих УПЦ МП.

"Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской Православной Церкви", - сказано в сообщении.

Вчера пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков заявил, что пока "преждевременно говорить" о поздравлениях Владимира Путина Зеленскому.