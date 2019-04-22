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22.04.2019, 15:41

В Кремле пояснили, почему Путин еще не поздравил Зеленского

В Кремле пояснили, почему Путин еще не поздравил Зеленского - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Москве заявили, что легитимность украинских выборов "поставлена под вопрос"

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Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков заявил, что пока "преждевременно говорить" о поздравлениях Владимира Путина Владимиру Зеленскому. Об этом он сказал сегодня журналистам, сообщает ТАСС.

"Судить (о Зеленском, - ред.) можно будет только по конкретным делам", - сказал Песков.

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"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Потому что нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам", - отметил он.

Также Песков обратил внимание, что пока нет официальных результатов выборов.

Говоря об отношении к итогам голосования, он заявил, что РФ уважает выбор, сделанный украинцами, хотя легитимность этого процесса "поставлена под вопрос".

"В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден. Вместе с тем, легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать 3 млн граждан Украины, которые проживают в РФ", - заявил пресс-секретарь Путина.

Согласно результатам обработки 99% электронных протоколов, Зеленский значительно опережает действующего президента Петра Порошенко - 73,21% против 24,46% голосов. 

Выборы на территории страны-агрессора не проводились, в первую очередь, по соображениям безопасности, пояснили в МИД. В то же время, украинцы, проживающие в России, могли проголосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане.

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Теги: Владимир Зеленский, владимир путин, выборы, кремль
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