В Кремле пояснили, почему Путин еще не поздравил Зеленского

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков заявил, что пока "преждевременно говорить" о поздравлениях Владимира Путина Владимиру Зеленскому. Об этом он сказал сегодня журналистам, сообщает ТАСС.

"Судить (о Зеленском, - ред.) можно будет только по конкретным делам", - сказал Песков.

Реклама

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Потому что нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам", - отметил он.

Также Песков обратил внимание, что пока нет официальных результатов выборов.

Говоря об отношении к итогам голосования, он заявил, что РФ уважает выбор, сделанный украинцами, хотя легитимность этого процесса "поставлена под вопрос".

"В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден. Вместе с тем, легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать 3 млн граждан Украины, которые проживают в РФ", - заявил пресс-секретарь Путина.

Согласно результатам обработки 99% электронных протоколов, Зеленский значительно опережает действующего президента Петра Порошенко - 73,21% против 24,46% голосов.

Выборы на территории страны-агрессора не проводились, в первую очередь, по соображениям безопасности, пояснили в МИД. В то же время, украинцы, проживающие в России, могли проголосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане.

Читайте также: Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов"