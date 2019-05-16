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16.05.2019, 20:44

В Москве резиденцию главы РПЦ Кирилла закидали дымовыми шашками

В Москве резиденцию главы РПЦ Кирилла закидали дымовыми шашками - Фото
Фото: vk.com/as_nar

Российские СМИ сообщают, что ответственность за акцию взяла на себя "Ассоциация народного сопротивления"

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В Москве два человека в масках развернули у резиденции главы Русской православной церкви Кирилла плакат "Извинись за Екб" и бросили дымовые шашки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Кирилла, священника Александра Волкова.

"Два человека в масках развернули плакат "Извинись за Екб" и бросили дымовые шашки. Их подельники сняли происходящее на видео, после чего все сели в машину и уехали", - сказал Волков.

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Сотрудники Московской патриархии написали заявление в полицию.

Российское издание сообщает, что ответственность за акцию взяла на себя "Ассоциация народного сопротивления".

В размещенном в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте заявлении, говорится, что члены организации уважают чувства верующих всех конфессий, однако считают, что "ЗАО РПЦ" уже не имеет никакого отношения к идеям Христа и стала по факту коммерческой структурой и эдаким аналогом идеологического отдела ЦК КПСС".

В российском Екатеринбурге протестуют против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Пропагандисты РФ окрестили происходящее "маленьким уральским Майданчиком" и провокацией, освещаемой "проамериканскими СМИ".

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Теги: протест, кирилл, храм, рпц, екатеринбург
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