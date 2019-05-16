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Люди протестуют против строительства храма в городском сквере

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В российском Екатеринбурге третий день протестуют против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Вечером 15 мая произошли драки с ОМОНом, на улицу вышли около 5000 человек. Об этом сообщает Новая газета.

По данным ОВД-инфо, задержаны около 70 протестующих. Пропагандисты РФ окрестили происходящее "маленьким уральским Майданчиком" и провокацией, освещаемой "проамериканскими СМИ". Местные власти обвиняют жителей города в "эскалации", поскольку ранее из-за протестов место строительства храма уже переносили. Один из телеведущих в эфире радиостанции назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов".

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"Строительство храма - благое дело, но нельзя начинать благое дело со лжи и насилия. Я выступаю против этого. Я выступаю против презрительного отношения к жителям города. Против пренебрежения мнением жителей города", - сказал один из участников протеста.

"Кто не скачет, тот за храм", "Мы не бесы", "Это не ваша война, снимите каски - идите к нам!", "Титушки"- кричали из толпы агрессивно настроенным ОМОНовцам и тем молодым спортивным людям, которые пришли отстаивать стройку.

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Теги: Россия, драка, протест, задержание, храм, Урал, сквер, екатеринбург, ОМОН
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