Наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия, уверены 75% украинцев – Рейтинг
С 2018 года выросло число украинцев, которые считают Украину, а не Россию, наследницей Киевской Руси. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг в конце июля 2021 года.
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Ответы на вопрос, Украина или Россия являются наследницами Киевской Руси, распределились так (в скобках – данные опроса за август 2018-го):
– скорее Украина – 75% (68%);
– скорее Россия – 8% (9%);
– ни одна из них – 9% (6%);
– сложно сказать – 8% (17%).
В западных областях считают Украину наследницей Киевской Руси 88% (Россию – 3%), в центральных – 81% (Россию – 5%), в южных – 65% (Россию – 12%), в восточных – 54% (Россию – 16%).
Чаще всего Украину считают наследницей Киевской Руси избиратели Евросолидарности и Голоса (94%), в Слуге народа такую точку зрения разделяют 78%, в ОПЗЖ – 47%, в партии Шария – 34%.
Опрос проведен 23-25 июля 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2%.
На вопрос о наличии или отсутствии заказчика у исследования там традиционно отвечают LIGA.net, что "это закрытая информация".
- Более половины украинцев не согласны с утверждением, что русские и украинцы – один народ.
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