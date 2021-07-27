Украина и Россия – не один народ. Большинство украинцев не согласны с утверждением Путина

12 июля президент РФ Владимир Путин написал статью об Украине, одним из основных тезисов которой стал "украинцы и русские – один народ". Группа Рейтинг провела соцопрос и выяснила, как к этому высказыванию относятся украинцы. Согласно результатам опроса, большинство из них – против.

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55% опрошенных не согласны с тем, что "украинцы и русские – один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству", 41% – согласны.

Тезис про "один народ" больше поддерживают прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата, жители восточной части страны, а также избиратели ОПЗЖ, партий Мураева и Шария.

Опрос проводился 23-25 июля среди 2500 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, при помощи телефонных интервью. Погрешность – не более 2%.

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Дарья Мостовая

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