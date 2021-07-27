Украина и Россия – не один народ. Большинство украинцев не согласны с утверждением Путина
12 июля президент РФ Владимир Путин написал статью об Украине, одним из основных тезисов которой стал "украинцы и русские – один народ". Группа Рейтинг провела соцопрос и выяснила, как к этому высказыванию относятся украинцы. Согласно результатам опроса, большинство из них – против.
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55% опрошенных не согласны с тем, что "украинцы и русские – один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству", 41% – согласны.
Тезис про "один народ" больше поддерживают прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата, жители восточной части страны, а также избиратели ОПЗЖ, партий Мураева и Шария.
Опрос проводился 23-25 июля среди 2500 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, при помощи телефонных интервью. Погрешность – не более 2%.
- 12 июля Кремль выложил пропагандистскую статью якобы Путина на привычную для его политики тему, что "русские и украинцы – один народ". Статья вышла на русском и украинском, она переполнена стереотипами и открытой ложью, LIGA.net провела фактчекинг и выбрала 10 самых ярких примеров.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на статью Путина с иронией. Он сказал, что "если президент РФ уже начал писать на украинском языке – значит, мы все правильно делаем".
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