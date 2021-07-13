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Зеленский о статье Путина: Раз глава РФ начал писать по-украински, мы все правильно делаем

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 12:15
Зеленский о статье Путина: Раз глава РФ начал писать по-украински, мы все правильно делаем - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский с иронией отреагировал на публикацию Кремлем пропагандистской статьи об Украине на украинском языке с авторством российского лидера Владимира Путина. Соответствующий вопрос главе государства задали в ходе всеукраинского форума Украина 30.

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12 июля Кремль выложил большую статью якобы Путина на привычную для его политики тему, что "русские и украинцы – один народ", что такой страны как Украина якобы на самом деле нет, – и c другими тезисами, оправдывающими агрессию России.

"Если президент РФ уже начал писать на украинском языке – значит, мы все правильно делаем. В этом направлении я поддерживаю это решение", – сыронизировал Зеленский.

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Зеленский отметил, что "не успел прочитать всю статью", так как был занят на переговорах в Берлине, но по тому, что успел увидеть на сайте Кремля – Путин "потратил много времени". "Я увидел там глубокую работу", – сказал глава государства.

Президент сыронизировал, что в Кремле аргументируют нежелание двусторонней встречи с ним тем, что Путин – очень занятый человек и у него "не хватает времени", и теперь он понял, чем так был занят российский президент: статью писал.

"Могу только позавидовать, что столько времени президент такой большой страны может себе позволить потратить на такой объем работы", – сказал Зеленский и добавил, что не против обсудить некоторые моменты статьи при личной встрече и "дать материал для другой статьи".

Ответ Зеленский подытожил тем, что "обязательно проанализирует" статью, как только найдет время, и "если нужно, чтобы она нашла ответ... подумаем".

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский владимир путин пропаганда статья реакция
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