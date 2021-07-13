Ткаченко ответил на статью Путина: Цари переписали историю, присвоив название Русь Москве

Президент России Владимир Путин не был оригинален в своей пропагандистской статье о якобы "братстве" украинцев и россиян – в подобном ключе историю переписывали и цари Московии, присвоив себе название "Русь", и лидер СССР Иосиф Сталин. Об этом написал в Telegram министр культуры Александр Ткаченко.

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Ткаченко заявил, что трактовки Путина о якобы единстве украинцев и россиян "не отличаются особой оригинальностью", а "переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название Русь своей Московии".

"Так же точно продолжил во времена убийства правды Сталин. Он не только вновь рассказывал о "колыбели братских народов", но и наглядно показал свое отношение к "братским народам" путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик", – написал Ткаченко.

Глава Минкульта также заявил, что в конституции РФ гарантировано право на самоопределение и свободу всем народам, однако в реальности Россия пренебрегает правами нацменьшин и принципами демократии. "Вот вам и братство народов по-российски. Мы про это знаем, так что заберите его себе", – добавил он.

Ткаченко посоветовал критически мыслить, читая подобное, и помнить, что в реальности Россия ведет против Украины войну, сеет вражду и лживую пропаганду.

"А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю. Оттуда начиналась славное становление киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия", – добавил он.

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В конце июня Путин повторил пропагандистское клише о якобы единстве украинского и российского народов.

Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, иначе гривня ходила бы в России, а над нелегитимной Госдумой развевался бы желто-голубой флаг.

12 июля Путин опубликовал пропагандисткую статью о том, что русские и украинцы якобы являются одним народом. Статья переполнена стереотипами и открытой ложью, LIGA.net провела фактчекинг и выбрала 10 самых ярких примеров.

Марк Сировой

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