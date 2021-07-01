Зеленский ответил на слова Путина о "внешнем управлении Украиной" и "одном народе"

Тезисы президента России Владимира Путина о якобы "внешнем управлении Украиной" являются пропагандой, а украинцы и россияне – не один народ, хоть и имеют "много общего". Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил президент Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, тезисы Путина о "внешнем управлении Украиной" – "пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России". Он подчеркнул, что все вопросы по Украине "решаются исключительно в Украине и украинским государством", а не "любой соседней страной или теневыми посредниками".

Зеленский также считает, что сейчас субъектность Украины усилилась. По его словам, вопрос Украины не решался даже на саммите президентов США и РФ – "как это было практически всегда". "У нас в стране, кстати, очень популярна фраза "ничего об Украине без Украины". Вот именно так и работает наше государство сейчас", – добавил он.

Зеленский готов встретиться с Путиным, если того интересует решение ряда кризисных вопросов "в двусторонних отношениях Украины и России". По его словам, подготовка к "этому непростому матчу" продолжается. Президента также не зацепила фраза Путина, что "нет смысла говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне".

"Я никогда не живу в стереотипах. Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "а зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?" – объяснил он.

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Зеленский также ответил Путину, что украинцы и россияне – не один народ, хоть и имеют "много общего: общую часть истории, память, соседство, родственников, общую победу над фашизмом и общие трагедии".

"Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над (нелегитимной, – ред.) Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что, мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь", – добавил он.

По его мнению, у россиян и украинцев, "возможно, что-то общее будет в будущем", если еще не поздно остановить "тотальное разделение", однако сейчас цель должна быть одна – закончить войну на Донбассе и вернуть Украине ее территории.

"Невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе", – подытожил Зеленский.

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Марк Сировой

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