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"Путин отвечает за пропасть между украинцами и россиянами". Кулеба ответил президенту РФ

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 16:08
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео 1+1/YouTube)

Президент России Владимир Путин мечтает, чтобы судьба Украины решалась в Москве, но это противоречит воле украинского народа. Об этом заявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Комментируя слова российского президента, сказанные во время прямой линии сегодня, 30 июня 2021 года, о якобы внешнем управлении Украиной, Кулеба написал: "Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает только одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу, кроме нас самих".

Кулеба ответил и на слова Путина об "одном народе" русских и украинцев, подчеркнув, что это разные народы, которые могли бы жить в духе добрососедства, но Россия напала на Украину, убила тысячи людей, и на Путине лежит ответственность за пропасть между украинцами и россиянами.

Также Кулеба в очередной раз опроверг утверждение Путина о том, что законопроект Зеленского о коренных народах якобы дискриминирует русских в Украине. Он отметил, что россияне в Украине не могут быть коренным народом, поскольку у них есть свое государство. В то же время, они являются национальным меньшинством, права которого защищены Конституцией. "Альтернативные выдумки – это классика российских манипуляций", – добавил Кулеба.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский владимир путин дмитрий кулеба
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