Путин заявил, что "не понимает", зачем встречаться с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, для чего необходима личная встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал во время прямой линии с президентом РФ.

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"Ну что встречаться с Зеленским. Я не отказываюсь от встреч подобного рода, но только (надо – ред.) понять, о чем говорить", – сказал Путин.

Глава Кремля также упомянул пропагандистский нарратив о "внешнем управлении Украины из Вашингтона, Берлина и Парижа", а также о том, что Зеленский якобы отдал страну "под полное внешнее влияние".

Кроме того, Путин упомянул и своего кума, одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого, по его словам, "заперли в предверии избирательной кампании".

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Станислав Стороженко

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