Путин заявил, что "не понимает", зачем встречаться с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, для чего необходима личная встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал во время прямой линии с президентом РФ.
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"Ну что встречаться с Зеленским. Я не отказываюсь от встреч подобного рода, но только (надо – ред.) понять, о чем говорить", – сказал Путин.
Глава Кремля также упомянул пропагандистский нарратив о "внешнем управлении Украины из Вашингтона, Берлина и Парижа", а также о том, что Зеленский якобы отдал страну "под полное внешнее влияние".
Кроме того, Путин упомянул и своего кума, одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого, по его словам, "заперли в предверии избирательной кампании".
- 20 апреля 2021-го Зеленский предложил Путину встречу на Донбассе. Путин ответил, что готов встретить Зеленского у себя, но о захваченных Россией Крыме и ОРДЛО говорить не намерен.
- Зеленский же заявил, что важно не место, а содержание встречи, и отказался от принуждения Москвы к переговорам с ее террористами на Донбассе.
- 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
- Позже, 16 июня, Зеленский заявил, что Кремль затягивает с двусторонней встречей президентов России и Украины.
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