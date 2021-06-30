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Путин заявил, что "не понимает", зачем встречаться с Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 13:03
Путин заявил, что
Владимир Путин (Фото: Александр Неменов/ЕРА)

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, для чего необходима личная встреча с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал во время прямой линии с президентом РФ.

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"Ну что встречаться с Зеленским. Я не отказываюсь от встреч подобного рода, но только (надо – ред.) понять, о чем говорить", – сказал Путин.

Глава Кремля также упомянул пропагандистский нарратив о "внешнем управлении Украины из Вашингтона, Берлина и Парижа", а также о том, что Зеленский якобы отдал страну "под полное внешнее влияние". 

Кроме того, Путин упомянул и своего кума, одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого, по его словам, "заперли в предверии избирательной кампании". 

Читайте также: Кремль о санкциях от Украины: Мешают проведению встречи Путина и Зеленского

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский владимир путин кремль переговоры виктор медведчук
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