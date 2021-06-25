Кремль о санкциях от Украины: Мешают проведению встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций - "шаг для недопущения встречи" президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.
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"Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги", – сказал Песков.
По его словам, Кремль не видит необходимости что-либо пересматривать в позиции РФ по "украинскому вопросу". Однако, несмотря на это, Песков утверждает, что Путин "готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние отношения".
Вчера Зеленский ввел санкции против российских авиакомпаний, банков и платежных систем, российских пропагандистов, боевиков ЧВК Вагнера, оккупантов в Крыму, депутатов Госдумы РФ, бизнесменов.
- 20 апреля 2021-го Зеленский предложил Путину встречу на Донбассе. Путин ответил, что готов встретить Зеленского у себя, но о захваченных Россией Крыме и ОРДЛО говорить не намерен.
- Зеленский же заявил, что важно не место, а содержание встречи, и отказался от принуждения Москвы к переговорам с ее террористами на Донбассе.
- Потом он нашел "идеальное место для диалога о мире" – в гостях у Папы Римского.
- 16 июня Зеленский заявил, что Кремль затягивает с двусторонней встречей президентов России и Украины.
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