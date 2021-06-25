Кремль о санкциях от Украины: Мешают проведению встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций - "шаг для недопущения встречи" президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

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"Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги", – сказал Песков.

По его словам, Кремль не видит необходимости что-либо пересматривать в позиции РФ по "украинскому вопросу". Однако, несмотря на это, Песков утверждает, что Путин "готов встретиться, чтобы обсуждать двусторонние отношения".

Вчера Зеленский ввел санкции против российских авиакомпаний, банков и платежных систем, российских пропагандистов, боевиков ЧВК Вагнера, оккупантов в Крыму, депутатов Госдумы РФ, бизнесменов.

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Станислав Стороженко

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