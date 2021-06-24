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Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов и боевиков ЧВК Вагнера

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 18:31
Зеленский ввел санкции против российских пропагандистов и боевиков ЧВК Вагнера - Фото
Володимир Зеленський (Фото: пресслужба президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня 2021 года о применении персональных специальных экономических и других санкций против российских пропагандистов, боевиков ЧВК Вагнера, оккупантов в Крыму, депутатов Госдумы РФ, бизнесменов. Текст соответствующего указа, а также поименные списки попавших под санкции опубликованы на сайте главы государства.

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В санкционных списках – несколько сотен фамилий.

В частности, Украина ввела санкции против пропагандистов Маргариты Симоньян – главреда Russia Today, Константина Эрнста – гендиректора Первого канала, а также сотрудников LifeNews и прочих "рупоров Кремля". Им запрещен въезд в Украину на три года.

Санкции введены против боевиков частной военной компании Вагнера, в том числе – против ее основателя, офицера спецназа ГРУ РФ Дмитрия Уткина. Ему на три года запрещен въезд в Украину и заблокированы активы.

Указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования.

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Наталия Медведева
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