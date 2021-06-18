СНБО продлил санкции против российских оккупантов и коллаборационистов

Совет национальной безопасности и обороны продлил на три года санкции против российских оккупантов и коллаборационистов, которые были введены в действие в 2018 году указом пятого президента Петра Порошенко. Об этом сегодня на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Относительно всех юридических и физических лиц, которые были в этом списке, продолжены санкции, в частности, относительно всех субъектов, которые сейчас есть в наличии в юридических реестрах и еще живы, потому часть людей умерли, и их в этом списке нет", – сказал Данилов.

В 2018 году санкции были введены против 30 юридических и 14 физических лиц.

Они были симметричны американским санкциям от 11 июня 2018 года против компаний, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности:

- НИИ Квант;

- ООО Дайвтехносервис;

- ООО Цифровые технологии безопасности;

- ERPScan BV;

- Embedi Limited.

Список компаний был дополнен политическими партиями и общественными организациями, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования в Крыму на выборах в нелегитимную Госдуму:

- Центризбирком РФ;

- Избирком "Республики Крым";

- партия Единая Россия;

- партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР);

- партия Родина;

- Демократическая партия России;

- партия Патриоты России;

- Аграрная партия России;

- Коммунистическая партия РФ;

- общественная организация Союз пенсионеров России;

- общественная организация Боевое братство;

- общественное движение Корпус За чистые выборы;

- Союз ветеранов Афганистана.

Также были введены санкции против российских военных предприятий и против ГП Луганский авиаремонтный завод на временно оккупированной территории, который активно используется государством-агрессором против Украины. Кроме этого предприятия, санкции были введены против:

- ФГУП Радиочастотный центр центрального федерального округа;

- ФГУП Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио;

- ООО АРД Сатком Сервис;

- ООО РусИнтеКо;

- ООО Алмаз-Антей Телекоммуникации;

- ООО Лидер Строй;

- ООО ПРОЕКТ;

- ООО М-Телеком;

- ООО Альфател;

- ООО ПБР;

- ООО АСЗ.

Кроме того, санкции были введены против граждан, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования в Крыму на выборах в нелегитимную Госдуму, и против тех, кто подпадает под санкции США (среди них – российский олигарх Аркадий Ротенберг и члены его семьи).

14 мая 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 184/2020, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны об изменениях в санкционных списках. Президент снял санкции с ряда отечественных и иностранных компаний, а также с организаторов "референдума" на Донбассе.

Сегодня СНБО также решил ввести санкции против бизнесмена Павла Фукса и украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.





Вадим Ребрина

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