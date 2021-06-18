СНБО продлил санкции против российских оккупантов и коллаборационистов
Совет национальной безопасности и обороны продлил на три года санкции против российских оккупантов и коллаборационистов, которые были введены в действие в 2018 году указом пятого президента Петра Порошенко. Об этом сегодня на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Относительно всех юридических и физических лиц, которые были в этом списке, продолжены санкции, в частности, относительно всех субъектов, которые сейчас есть в наличии в юридических реестрах и еще живы, потому часть людей умерли, и их в этом списке нет", – сказал Данилов.
В 2018 году санкции были введены против 30 юридических и 14 физических лиц.
Они были симметричны американским санкциям от 11 июня 2018 года против компаний, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности:
- НИИ Квант;
- ООО Дайвтехносервис;
- ООО Цифровые технологии безопасности;
- ERPScan BV;
- Embedi Limited.
Список компаний был дополнен политическими партиями и общественными организациями, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования в Крыму на выборах в нелегитимную Госдуму:
- Центризбирком РФ;
- Избирком "Республики Крым";
- партия Единая Россия;
- партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР);
- партия Родина;
- Демократическая партия России;
- партия Патриоты России;
- Аграрная партия России;
- Коммунистическая партия РФ;
- общественная организация Союз пенсионеров России;
- общественная организация Боевое братство;
- общественное движение Корпус За чистые выборы;
- Союз ветеранов Афганистана.
Также были введены санкции против российских военных предприятий и против ГП Луганский авиаремонтный завод на временно оккупированной территории, который активно используется государством-агрессором против Украины. Кроме этого предприятия, санкции были введены против:
- ФГУП Радиочастотный центр центрального федерального округа;
- ФГУП Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио;
- ООО АРД Сатком Сервис;
- ООО РусИнтеКо;
- ООО Алмаз-Антей Телекоммуникации;
- ООО Лидер Строй;
- ООО ПРОЕКТ;
- ООО М-Телеком;
- ООО Альфател;
- ООО ПБР;
- ООО АСЗ.
Кроме того, санкции были введены против граждан, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования в Крыму на выборах в нелегитимную Госдуму, и против тех, кто подпадает под санкции США (среди них – российский олигарх Аркадий Ротенберг и члены его семьи).
- 14 мая 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 184/2020, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны об изменениях в санкционных списках. Президент снял санкции с ряда отечественных и иностранных компаний, а также с организаторов "референдума" на Донбассе.
- Сегодня СНБО также решил ввести санкции против бизнесмена Павла Фукса и украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.
Комментарии