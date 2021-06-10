Кулеба: У законопроекта Зеленского о коренных народах нет ничего общего со словами Путина

Законопроект президента Владимира Зеленского о коренных народах соответствует международному праву и не имеет ничего общего со словами президента России Владимира Путина. Об этом заявил в комментарии Интерфакс-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Вчера Путин, комментируя законопроект Зеленского в пропагандистских росСМИ заявил, что "деление людей на коренные первосортные, второсортные категории смахивает на практику нацистской Германии".

Кулеба ответил, что законопроект не имеет ничего общего с интерпретацией Путина и соответствует международному праву.

Термин "коренные народы" устоявшийся в международном праве и законодательстве многих стран. В частности, закреплен Декларацией ООН от 2007 года о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект фактически реализует в национальном законодательстве эти нормы международного права", – объяснил глава МИД.

18 мая Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о коренных народах Украины.

Им предлагается считать коренными народами крымских татар, крымчаков и караимов. Законопроект предполагает создание представительных органов коренных народов.

Марк Сировой

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