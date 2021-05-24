Зеленский предложил Раде считать коренными народами крымских татар, крымчаков и караимов

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде признать коренными народами Украины крымских татар, караимов и крымчаков. Текст законопроекта Зеленского о коренных народах опубликован на сайте парламента.

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Коренной народ определяется в законопроекте как "автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины".

Коренными народами, сформировавшимися на территории Крыма, названы крымские татары, крымчаки и караимы.

Законопроект предполагает создание представительных органов коренных народов, которые наделяются правом представлять их и принимать решения от их имени.

Коренным народам предлагается предоставить право на самоуправление в том, что касается их внутренних дел, в том числе, каким образом создаются их представительные органы.

Законопроект запрещает какую-либо дискриминацию коренных народов, предполагает их поддержку Кабмином и гарантирует правовую защиту от насильственных попыток их ассимиляции или выселения из мест компактного проживания.

Коренным народам предлагается предоставить право на создание собственных учебных заведений для изучения их языков, истории и культуры.

18 мая 2021 года Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины.

Денис Юдин

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