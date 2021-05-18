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Зеленский подал в Раду как неотложный законопроект о коренных народах Украины

18.05.2021, 18:50
Зеленский подал в Раду как неотложный законопроект о коренных народах Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о коренных народах Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Как отмечается, этот документ (№5506) определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации.

Цель законопроекта – содействие консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности коренных народов.

В обращении ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Зеленский отметил, что утвержденная в марте Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма определяет в качестве приоритета – восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа.

На сайте Верховной Рады текст законопроекта пока недоступен.

  • 18 мая 2020 года Зеленский подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников. 30 мая он поручил Кабмину проработать этот вопрос.
Наталия Медведева
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коренные народы Владимир Зеленский крымские татары Крым
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