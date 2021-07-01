Прежде чем предложенный Кремлем обновленный диалог с Западом станет возможным, РФ должна соответствовать определенным критериям – таким как возвращение Крыма Украине. Об этом в Die Zeit президент Литвы Гитанас Науседа пишет в ответе на статью российского лидера Владимира Путина, который предложил "быть открытыми, несмотря на прошлое".

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57-летний Науседа, ранее профессор экономики, совершил короткий экскурс в прошлое Литвы и восточной Европы, заявил, что "это прошлое, которое мы никогда не забудем и не позволим забыть", и привел несколько цитат.

Агрессивные попытки Кремля восстановить СССР, желание разделить Европу на сферы влияния, неуважение к суверенитету и территориальной целостности наций, отказ в правах человека, свободе слова и независимых СМИ, риторика "коменданта крепости, из которой везде видно только врагов, даже если они воображаемые" – это точно не способ "быть открытым", уточняет президент Литвы.

"Это "прошлое" все еще здесь – в Крыму, на Донбассе, в Южной Осетии, Приднестровье. Это "прошлое" испускает пары Новичка в Солсбери или полония в Лондоне, перекликается со взрывами в Чехии", – перечислил Науседа некоторые из преступлений Кремля.

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Он отметил, что это "прошлое" сейчас стало более изощренным, вооруженным новыми технологиями, испытанием новых способов идеологической и информационной войны: с кибератаками, попытками влиять на выборы, пропагандой, что протесты 2014 года в Украине – это "государственный переворот", а оккупация Крыма – какой-то "выход из Украины".

"Но это все еще прошлое: агрессивное, циничное и лицемерное. Стремление разделять и властвовать", – уточнил он.

Науседа пишет: Запад должен противостоять этому поддержанием прочной трансатлантической связи, потому что "США – единомышленник и союзник Европы, а не конкурент".

По его словам, странам НАТО нужно выделить больше ресурсов на оборону, потому что военные расходы РФ превышают 50 млрд евро и она стремительно модернизирует военную промышленность. Но самое главное, по мнению главы Литвы, это "останемся ли мы едины и что выберем, когда предложат сделку".

"И, безусловно, Россия ее предложит. Между строк уже делаются предложения: давайте построим новые отношения между Западом и Россией, несмотря ни на что. Так что мы выбираем? Газ или право нации на свободный выбор? Нефть или свободу слова?... Россия уважает только сильных партнеров. Если ЕС захочет сотрудничать любой ценой, без предварительных условий, условия будут продиктованы Россией", – предостерег литовский лидер.

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Науседа отмечает: для возобновления диалога РФ должна исправить последствия прошлых преступлений, а не игнорировать их или фальсифицировать историю. Должна вернуть Крым, закончить войну на Донбассе, вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, освободить политзаключенных, разрешить работу независимых СМИ.

"Отрицать прошлое гораздо легче, чем исправлять его", – писал римский историк Тит Ливий. Но это неправильный способ "быть открытым", как предлагает Путин", – пишет Науседа.

Закончил колонку он оптимизмом: якобы "Россия – это не прошлое, а будущее", если пойдет на такие перемены.

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Евгений Пилипенко

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