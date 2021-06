Депутаты Европейской народной партии в Европарламенте обратились к Байдену: "Пожалуйста, передайте ему (Путину, - ред. от нас, что если он будет шантажировать страны газом, санкции против Северного потока вернутся".

President Biden, you will be seeing Vladimir Putin. Please tell him from us that if he blackmails countries with gas, Nord Stream sanctions will return.#Biden #Putin



Watch our MEP @sikorskiradek message: pic.twitter.com/coBCkeZ2Gc