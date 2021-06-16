Сегодня, 16 июня, президент США Джо Байден и лидер России Владимир Путин встретятся на вилле Ла-Гранж в Женеве.

Перед саммитом Байден встретился с лидерами G7, НАТО, руководством Евросоюза и поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским.

Планируется, что встреча Байдена с Путиным продлится пять часов. Обе стороны заявляли, что хотят "стабильных предсказуемых отношений", а потому намерены обсудить спорные вопросы и области, в которых могут сотрудничать. После встречи президенты США и РФ дадут раздельные пресс-конференции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивал перед встречей, что никаких решений по Украине без Украины приниматься не может – и Киев не признает такие договоренности, если они все же будут.

Читайте также: Игра в перезагрузку. США протягивают руку: чем закончится встреча Байдена и Путина