Сегодня, 16 июня, президент США Джо Байден и лидер России Владимир Путин встретятся на вилле Ла-Гранж в Женеве.
Перед саммитом Байден встретился с лидерами G7, НАТО, руководством Евросоюза и поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским.
Планируется, что встреча Байдена с Путиным продлится пять часов. Обе стороны заявляли, что хотят "стабильных предсказуемых отношений", а потому намерены обсудить спорные вопросы и области, в которых могут сотрудничать. После встречи президенты США и РФ дадут раздельные пресс-конференции.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивал перед встречей, что никаких решений по Украине без Украины приниматься не может – и Киев не признает такие договоренности, если они все же будут.
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Депутаты Европейской народной партии в Европарламенте обратились к Байдену: "Пожалуйста, передайте ему (Путину, - ред. от нас, что если он будет шантажировать страны газом, санкции против Северного потока вернутся".
President Biden, you will be seeing Vladimir Putin. Please tell him from us that if he blackmails countries with gas, Nord Stream sanctions will return.#Biden #Putin— EPP Group (@EPPGroup) June 16, 2021
Watch our MEP @sikorskiradek message: pic.twitter.com/coBCkeZ2Gc
Путин вылетел в Женеву на встречу с Байденом (ТАСС).
Президент Латвии Левитс призвал Байдена "быть жестким" с Путиным. По его словам, Россия уважает только сильного (Politico).
Грин заявил, что Байден планирует на саммите:
– обсудить договоренности по контролю над вооружениями;
– обсудить недавние кибератаки на США;
– обсудить введенные Кремлем ограничений на дипломатическое присутствие США в России;
– защитить интересы заключенных в РФ американских граждан;
– подтвердить приверженность США суверенитету Украины;
– обсудить области, представляющие взаимный интерес в Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане и Арктике.
Источник – CNN
Старший директор Совета нацбезопасности США Эрик Грин заявил, что США "не заинтересованы в перезагрузке отношений c РФ, но и не хотят их эскалации".
Задача саммита – установить четкие линии коммуникации с РФ, начиная с президентского уровня (CNN).
Полиция Женевы призвала горожан не пользоваться личным транспортом в день саммита, в городе будут перекрыты многие дороги.
Швейцарский МИД показл вход в место проведение саммита.
Geneva is getting ready to welcome the U.S. - Russia Summit tomorrow. President Biden @POTUS and President Putin @KremlinRussia_E will meet in the heart of the city, following its long hosting tradition #Geneva2021 pic.twitter.com/G5q1LqJHwB— Swiss MFA (@SwissMFA) June 15, 2021
Власти Женевы показали фото виллы Ла-Гранж изнутри.
Dans les coulisses des préparatifs de la rencontre entre les présidents Biden et Poutine à la villa La Grange.— Ville de Genève (@VilleDeGeneve) June 15, 2021
Plus d'infos sur https://t.co/nG36awhKTY#GenevaSummit #Geneve #Geneva pic.twitter.com/Rc3hGYu81O
Ожидается, что сегодняшний саммит продлится четыре-пять часов без обеда, возможны перерывы.
Расписание будет таким:
- 13:00 (14:00 по Киеву). На виллу прибывает Путин, его встречает президент Швейцарии Пармелен;
- Следующим прибудет Байден. Все трое обменяются приветствиями;
- Президенты выйдут на улицу к прессе, Пармелен сделает заявление;
- Первые переговоры. Состав: Байден, Блинкен, Путин, Лавров и два переводчика;
- Вторые переговоры в группах по шесть человек с каждой стороны + переводчики;
- Раздельные пресс-конференции президентов.
В Кремле "приняли во внимание" заявление Байдена накануне саммита о потенциальном членстве Украины в НАТО.
Говорят, "ранее таких заявлений не делалось".
В день саммита Байден-Путин посол Украины в США Маркарова встретится с Рикером - и. о. помощника Блинкена по делам Европы и Евразии.
Кулеба заявил, что Украина не будет признавать какие-либо договоренности о ней, достигнутые без ее участия на саммите Байден-Путин.
В Женеве за день до саммита протестовали сторонники заключенного в РФ оппозиционера Навального (AP, фото - ЕРА).
Байден назвал Путина "жестким" и "достойным противником".
По его словам, задача саммита - рассмотреть сферы, в которых сотрудничество между странами возможно, и провести красные линии по вопросам, где согласия нет.
Он предупредил, что США "ответят тем же", если Путин не пожелает сотрудничать и продолжит действовать в том же ключе.
Байден после саммита НАТО заявил, что российская агрессия не исключает вступления Украины в Альянс.
В декларации саммита подтвердили: Украина станет членом НАТО через ПДЧ.
Кулеба: Надеемся, Байден даст понять Путину - его война против Украины провалилась, пришло время уйти.
Байден назвал Путина "автократом" и заявил, что Россия "откусила столько проблем, что с трудом пережует".
Путин отметил, что отношения США и России находятся сейчас в "нижней точке". Байден согласился с этим.
Байден поучаствовал в саммите лидеров G7.
В коммюнике саммита поддержали суверенитет и территориальню целостность Украины, а также осудили дестабилизирующие действия России.
NBC пишет, что в Белом доме ставят задачу послать "сильный сигнал" Путину, в отличие от риторики Трампа.
По данным источников канала, на саммите будут работать две группы – одна будет чуть больше другой. Они не уточнили, планируется ли встреча Байдена с Путиным один на один.
Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным после саммита.
"Персональная пресс-конференция – это подходящий формат, чтобы четко рассказать свободной прессе о темах, которые были подняты на встрече", - заявили в Белом доме.
Глава МИД Кулеба заявил, что Украина услышала достаточно заверений - никаких договоренностей за ее спиной на саммите Байден-Путин не будет.
Time: Большая часть подготовки Байдена к встрече с Путиным проходила на брифингах разведки.
Глава МИД Польши Рау назвал "ошибкой" то, что Байден не встретится с Зеленским до саммита с Путиным.
Джилл Байден о подготовке супруга к встрече с Путиным: "Думаю, он очень хорошо подготовлен. Он неделями все изучает, работает (над этим) по сей день. Джо любит внешнюю политику, это его сильная сторона. <...> Черт возьми, да он сверхподготовлен",
В женеве готовят виллу Ла-Гранж для саммита Байдена с Путиным.
ОП убрал из релиза о разговоре с Байденом утверждение, что президент США подчеркнул важность предоставления Украине ПДЧ в НАТО.
Зеленский сказал Байдену о необходимости плана вступления в НАТО с четкими датами (ОП).
Зеленский поговорил с Байденом по телефону. Итоги:
- Зеленский приглашен на визит в Вашингтон на июль;
- Байден заверил, что будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины;
- Лидеры обменялись мнениями о стратегическом взаимодействии Украины и США накануне важных саммитов G7, НАТО и встреч Байдена с руководством ЕС.
По данным Axios, Белый дом отказался от идеи приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байден-Путин из-за скандала со сменой руководства НАК Нафтогаз.
Зеленский заявил, что хочет встречу с Байденом до саммита президента США с Путиным. По его словам, "о много нельзя по телефону".
Байден: "Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия".
Байден: "Я встречусь с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Я ясно дам понять, что мы не будем стоять в стороне и не позволим ему нарушать права человека".
На встрече Байден скажет Путину, что США поддерживают Украину, ее суверенитет и территориальную целостность (пресс-секретарь Белого дома Псаки).
Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. В Белом доме заявили, что хотят "стабильных и предсказуемых отношений с РФ".