Первая победа Байдена в Европе. Встреча в НАТО могла успокоить "шатких" союзников США – WP

После саммита в Брюсселе почти все лидеры стран НАТО остались довольны тем, что Соединенные Штаты "вернулись" – встреча с президентом США Джо Байденом могла успокоить "шатких" европейских союзников. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на двух дипломатов, присутствовавших на саммите.

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"Для измученных лидеров Альянса уже победой стало то, что они встречались с президентом США, который не угрожал выйти из НАТО на месте", – сообщает издание.

Байден охарактеризовал четыре года правления предыдущего президента США Дональда Трампа как "разочаровывающее отклонение". Как пишет WP, он говорил, что лидеры НАТО и G7 знают: "американский народ не собирается поддерживать такого рода поведение".

Журналисты называют победой Байдена то, что он смог убедить союзников по НАТО переориентироваться "на более конфронтационную позицию по отношению к Китаю".

"Идея переноса внимания НАТО хотя бы в некоторой степени на Китай расширяет тему европейской поездки Байдена после того, как он также попытался заострить обсуждения, связанные с Китаем, на саммите G7 в Великобритании", – пишут журналисты, отмечая, что "всего несколько лет назад разговоров о Пекине в НАТО почти не было".

Вчера в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены Альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО через план действий по членству (ПДЧ).

На саммите в Брюсселе страны-члены НАТО пришли к выводу, что агрессивные действия России создают угрозу евроатлантической безопасности. Также в коммюнике стран-участников говорилось о потенциальной угрозе со стороны Китая.

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Станислав Стороженко

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