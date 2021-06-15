UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первая победа Байдена в Европе. Встреча в НАТО могла успокоить "шатких" союзников США – WP

15.06.2021, 12:05
Первая победа Байдена в Европе. Встреча в НАТО могла успокоить
w_56968906

После саммита в Брюсселе почти все лидеры стран НАТО остались довольны тем, что Соединенные Штаты "вернулись" – встреча с президентом США Джо Байденом могла успокоить "шатких" европейских союзников. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на двух дипломатов, присутствовавших на саммите.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Для измученных лидеров Альянса уже победой стало то, что они встречались с президентом США, который не угрожал выйти из НАТО на месте", – сообщает издание.

Байден охарактеризовал четыре года правления предыдущего президента США Дональда Трампа как "разочаровывающее отклонение". Как пишет WP, он говорил, что лидеры НАТО и G7 знают: "американский народ не собирается поддерживать такого рода поведение".

Журналисты называют победой Байдена то, что он смог убедить союзников по НАТО переориентироваться "на более конфронтационную позицию по отношению к Китаю".

"Идея переноса внимания НАТО хотя бы в некоторой степени на Китай расширяет тему европейской поездки Байдена после того, как он также попытался заострить обсуждения, связанные с Китаем, на саммите G7 в Великобритании", – пишут журналисты, отмечая, что "всего несколько лет назад разговоров о Пекине в НАТО почти не было". 

  • Вчера в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены Альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО через план действий по членству (ПДЧ).
  • На саммите в Брюсселе страны-члены НАТО пришли к выводу, что агрессивные действия России создают угрозу евроатлантической безопасности. Также в коммюнике стран-участников говорилось о потенциальной угрозе со стороны Китая.

Читайте также: Кибератака против члена НАТО может расцениваться как вооруженное нападение — саммит

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Китай США дональд трамп нато рф КНР джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 