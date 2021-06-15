UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Встреча Байдена и Путина продлится около пяти часов. Белый дом обнародовал график саммита

15.06.2021, 23:57
Встреча Байдена и Путина продлится около пяти часов. Белый дом обнародовал график саммита - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Запланированная на 16 июня встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина продлится четыре-пять часов. Об этом сообщил представитель администрации Байдена, передает пресс-служба Белого дома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, около 13:00 ожидается прибытие Путина – он должен первым приехать на виллу в Швейцарии, где состоится встреча. Его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен и проводит внутрь. Затем прибудет Байден, его также проводят в виллу. Там все трое обменяются короткими приветствиями.

После этого президенты выйдут на улицу к прессе, Пармелен сделает заявление.

Затем начнется первая встреча президентов США и РФ, в которой кроме Байдена и Путина будут участвовать госсекретарь США и министр иностранных дел России, а также два переводчика.

Вторая часть саммита предполагает участие шести представителей с каждой стороны плюс переводчики.

Ожидается, что саммит продлится четыре-пять часов. Представитель Белого дома отметил, что во время встреч совместный прием пищи участниками не предусмотрен, но возможны перерывы.

Затем запланированы две отдельные пресс-конференции – сначала Путина, потом Байдена.

Читайте также: В Axios назвали тех, кто отговорил Байдена от совместного брифинга с Путиным в Женеве

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
джо байден владимир путин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 