Встреча Байдена и Путина продлится около пяти часов. Белый дом обнародовал график саммита
Запланированная на 16 июня встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина продлится четыре-пять часов. Об этом сообщил представитель администрации Байдена, передает пресс-служба Белого дома.
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Как отмечается, около 13:00 ожидается прибытие Путина – он должен первым приехать на виллу в Швейцарии, где состоится встреча. Его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен и проводит внутрь. Затем прибудет Байден, его также проводят в виллу. Там все трое обменяются короткими приветствиями.
После этого президенты выйдут на улицу к прессе, Пармелен сделает заявление.
Затем начнется первая встреча президентов США и РФ, в которой кроме Байдена и Путина будут участвовать госсекретарь США и министр иностранных дел России, а также два переводчика.
Вторая часть саммита предполагает участие шести представителей с каждой стороны плюс переводчики.
Ожидается, что саммит продлится четыре-пять часов. Представитель Белого дома отметил, что во время встреч совместный прием пищи участниками не предусмотрен, но возможны перерывы.
Затем запланированы две отдельные пресс-конференции – сначала Путина, потом Байдена.
- Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. Американский президент ранее заявил, что "ясно даст понять" коллеге из РФ: США не позволят нарушать права человека. Одной из тем встречи также будут атаки хакеров.
- Перед встречей с Путиным Байден поговорил по телефону с президентом Зеленским. Байден пригласил президента Украины посетить Вашингтон в июле.
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