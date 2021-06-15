Встреча Байдена и Путина продлится около пяти часов. Белый дом обнародовал график саммита

Запланированная на 16 июня встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина продлится четыре-пять часов. Об этом сообщил представитель администрации Байдена, передает пресс-служба Белого дома.

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Как отмечается, около 13:00 ожидается прибытие Путина – он должен первым приехать на виллу в Швейцарии, где состоится встреча. Его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен и проводит внутрь. Затем прибудет Байден, его также проводят в виллу. Там все трое обменяются короткими приветствиями.

После этого президенты выйдут на улицу к прессе, Пармелен сделает заявление.

Затем начнется первая встреча президентов США и РФ, в которой кроме Байдена и Путина будут участвовать госсекретарь США и министр иностранных дел России, а также два переводчика.

Вторая часть саммита предполагает участие шести представителей с каждой стороны плюс переводчики.

Ожидается, что саммит продлится четыре-пять часов. Представитель Белого дома отметил, что во время встреч совместный прием пищи участниками не предусмотрен, но возможны перерывы.

Затем запланированы две отдельные пресс-конференции – сначала Путина, потом Байдена.

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Наталия Медведева

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