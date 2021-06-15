В Axios назвали тех, кто отговорил Байдена от совместного брифинга с Путиным в Женеве

Для подготовки к завтрашней личной встрече в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден консультировался с группой "экспертов по России", куда вошли и экс-чиновники администрации прошлого хозяина Белого дома Дональда Трампа. Издание Axios назвало по меньшей мере часть этих лиц.

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Ссылаясь на источники, ресурс пишет, что именно они, "не понаслышке знакомые с тактикой и уловками бывшего полковника КГБ", еще до поездки Байдена на саммит G7 в Британии отговорили его от итоговой совместной пресс-конференции с Путиным.

Сделано это было для того, чтобы "не давать тому никакой возможности попытаться перекрыть приватные переговоры новыми публичными предложениями".

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С Байденом, утверждают журналисты, встретились (некоторые онлайн) "около дюжины" экспертов. Среди них:

→ Майкл Макфол (посол США в Москве времен 44-го президента Барака Обамы);

→ Джон Теффт (то же самое);

→ Роуз Готтемюллер (экс-первый замгенсека НАТО, ныне эксперт по контролю над вооружениями при Стэнфордском университете);

→ Эрик Грин (старший директор по РФ Совнацбеза США);

→ Фиона Хилл (экс-сотрудник Совнацбеза США; в 2018 году ездила с Трампом на встречу с Путиным в Хельсинки).

Некоторые участники встреч с Байденом якобы высказались за "поиск дополнительных возможностей взаимодействия с Россией" – от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских должностей. Другие настаивали на подходе, который "при каждой возможности выражает жесткость".

Эксперты "в целом согласились с подходом, который должен принять Байден: откровенные разговоры, не оставляющие Путину сомнений в том, какова позиция Байдена", уточняет издание.

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Евгений Пилипенко

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