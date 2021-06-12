"Подходящий формат". Байден решил отказаться от совместной пресс-конференции с Путиным

Президент США Джо Байден после встречи с главой России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве выйдет к журналистам один. У Байдена заявили, что такой вариант будет оптимальным форматом, чтобы рассказать прессе обо всех темах встречи, пишет новостное агентство Reuters.

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Журналисты вспомнили печальный опыт 45-го президент США Дональда Трампа во время встречи с лидером РФ в Финляндии в 2018 году. "Бравурное выступление Путина привело к шоку", когда Трамп усомнился в выводах американских спецслужб о российском вмешательстве в выборы и начал льстит Путину, отметили в агентстве.

"Персональная пресс-конференция – это подходящий формат, чтобы четко рассказать свободной прессе о темах, которые были подняты на встрече – как с точки зрения сфер, в которых можно договориться, так и в тех сферах, где у нас есть серьезные опасения", – подчеркнул представитель президента США.

В Белом доме заявили, что ожидают, что встреча Байдена и Путина будет "откровенной и прямой" – во время нее будут затронуты темы хакерских атак из России, агрессия Москвы против Украины, лишение свободы оппозиционеров, а также "другие проблемы, которые раздражают отношения".

В свою очередь, в России тоже заявили об отдельном выступлении Путина перед журналистами, пишут росСМИ. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, то, что президенты не будут устраивать совместную пресс-конференцию, не является свидетельство невысоких ожиданий от встречи.

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Дарья Мостовая

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