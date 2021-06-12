UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Подходящий формат". Байден решил отказаться от совместной пресс-конференции с Путиным

12.06.2021, 20:00
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден после встречи с главой России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве выйдет к журналистам один. У Байдена заявили, что такой вариант будет оптимальным форматом, чтобы рассказать прессе обо всех темах встречи, пишет новостное агентство Reuters.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Журналисты вспомнили печальный опыт 45-го президент США Дональда Трампа во время встречи с лидером РФ в Финляндии в 2018 году. "Бравурное выступление Путина привело к шоку", когда Трамп усомнился  в выводах американских спецслужб о российском вмешательстве в выборы и начал льстит Путину, отметили в агентстве.

"Персональная пресс-конференция – это подходящий формат, чтобы четко рассказать свободной прессе о темах, которые были подняты на встрече – как с точки зрения сфер, в которых можно договориться, так и в тех сферах, где у нас есть серьезные опасения", – подчеркнул представитель президента США.

В Белом доме заявили, что ожидают, что встреча Байдена и Путина будет "откровенной и прямой" – во время нее будут затронуты темы хакерских атак из России, агрессия Москвы против Украины, лишение свободы оппозиционеров, а также "другие проблемы, которые раздражают отношения". 

В свою очередь, в России тоже заявили об отдельном выступлении Путина перед журналистами, пишут росСМИ. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, то, что президенты не будут устраивать совместную пресс-конференцию, не является свидетельство невысоких ожиданий от встречи.

Читайте также: Байден встретится с Путиным. Украину сдали? Нет, но вот что вызывает тревогу

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин журналисты встреча пресс-конференция джо байден Женева пресса
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 