Кулеба о встрече Байдена с Путиным: Мы не признаем какие-либо договоренности об Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет признавать какие-либо договоренности, достигнутые без ее участия. Об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя предстоящую встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

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Он напомнил, что Байден сделал Путину предложение о встрече во время беспрецедентной за последние годы эскалации со стороны РФ вдоль украинской границы и на оккупированных территориях.

"Мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута какая-то договоренность в отношении Украины. Мы четко донесли нашим партнерам, что никакие договоренности по Украине, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут", – заявил Кулеба.

"Какие бы сценарии не происходили, мы всегда будем стоять на защите интересов Украины и не воспримем любые сценарии, в рамках которых будут пытаться нас заставить сделать что-то... Ничто не способно заставить украинскую власть, ни президента Зеленского, ни правительство Украины, ни меня как министра, пересечь красные линии наших интересов", – добавил он.

Вадим Ребрина

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