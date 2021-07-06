Байден изложил Путину "правила игры" на встрече в Женеве. Лавров обещает "жесткий ответ"

Кремль "жестко и решительно" ответит, если Вашингтон через якобы отведенные России "на исправление" полгода после встречи президентов стран пойдет на какие-то недружественные шаги. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил индонезийской газете Rakyat Merdeka, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

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Речь идет о том, что на брифинге 16 июня в Женеве после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным его американский коллега Джо Байден заявил, что подлинный результат их встречи покажут ближайшие полгода, не уточнив, что станет маркером.

Лавров отметил, что на переговорах все было корректно и в деловом ключе, но потом американские чиновники, включая участников женевской встречи, "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации".

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"Все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению. Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал", – сказал глава МИД РФ.

Лавров все же считает, что стороны продемонстрировали "желание понять друг друга".

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Евгений Пилипенко

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