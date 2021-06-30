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Путин: Даже если бы мы потопили тот корабль Британии, Третья мировая война не началась бы

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 13:44
Путин: Даже если бы мы потопили тот корабль Британии, Третья мировая война не началась бы - Фото
Владимир Путин (скриншот из видеозаписи)

Российский президент Владимир Путин считает, что, даже если бы российская армия потопила британский ракетный эсминец HMS Defender во время его прохода у берегов Крыма, Третья мировая война все равно бы не началась. Об этом он заявил во время телеобщения с гражданами РФ.

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Путин выразил негодование по поводу того, что Запад не высказал "позитивной реакции" на частичный отвод войск РФ после того, как Москва стянула весной к границам Украины большие силы.

"Вместо того, чтобы сказать – "хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", они что сделали? Они приперлись к нашим границам", – заявил он.

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Глава РФ не верит, что "мир стоял на грани мировой войны" из-за инцидента у мыса Фиолент на временно оккупированном Россией полуострове.

"Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грань Третьей мировой войны", – сказал он.

По словам хозяина Кремля, даже в этом случае такой войны не будет, "потому что те, кто это делает, знают: они не могут выйти победителями из этой войны".

Евгений Пилипенко
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агрессия России владимир путин геополитика Крым оккупация эсминец третья мировая война HMS Defender
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