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Великобритания заявила, что ее флоту не помешают ходить у берегов Крыма

24.06.2021, 12:34
Великобритания заявила, что ее флоту не помешают ходить у берегов Крыма - Фото
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма. Об этом он сказал в интервью The Times

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"Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право и ему не будет оказано препятствий в мирном переходе", – отметил Уоллес.

По словам министра иностранных дел Британии Доминика Рааба, описание Россией инцидента в связи с проходом корабля ВМС Британии у берегов Крыма "предсказуемо неверное", передает Reuters.

"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", – добавил британский министр.

Уоллес подытожил, заявив, что дезинформация – "это то, что приходит и уходит с Россией". 

"Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому", – сказал он.

  • 23 июня 2021 года около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".
  • Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
  • В украинском Минобороны назвали пять возможных причин провокации РФ в Черном море.
  • Сегодня, 24 июня, заместитель главы МИД России Сергей Рябков угрожал "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

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Станислав Стороженко
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