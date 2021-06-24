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"Можем бомбить по цели". В Москве угрожают огневым поражением кораблям НАТО в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 10:53
Сергей Рябков (фото - ЕРА)

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков угрожает "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную российской армией часть акватории Черного моря. Слова топ-чиновника из ведомства Сергея Лаврова приводит Интерфакс.

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Рябков заявил, что Москва "требует уважения международного права", то есть того, чтобы мир признал ее оккупацию Крыма и части Черного моря, и "взывает к здравому смыслу".

Когда ему задали вопрос, что Россия сделает, если НАТО и союзники снова проигнорируют ее требования в Черном море и не свернут с курса, заместитель Лаврова ответил: "Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги (так иронично режим в РФ называет США и их основных союзников, – ред.) не понимают".

  • 23 июня 2021 года около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".
  • Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
  • В украинском Минобороны назвали пять возможных причин провокации РФ в Черном море.

Читайте также: "Назад или буду стрелять". Как Путин устроил провокацию в Черном море – вся история

Евгений Пилипенко
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