"Можем бомбить по цели". В Москве угрожают огневым поражением кораблям НАТО в Черном море

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков угрожает "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную российской армией часть акватории Черного моря. Слова топ-чиновника из ведомства Сергея Лаврова приводит Интерфакс.

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Рябков заявил, что Москва "требует уважения международного права", то есть того, чтобы мир признал ее оккупацию Крыма и части Черного моря, и "взывает к здравому смыслу".

Когда ему задали вопрос, что Россия сделает, если НАТО и союзники снова проигнорируют ее требования в Черном море и не свернут с курса, заместитель Лаврова ответил: "Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги (так иронично режим в РФ называет США и их основных союзников, – ред.) не понимают".

23 июня 2021 года около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".

Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".

В украинском Минобороны назвали пять возможных причин провокации РФ в Черном море.

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Евгений Пилипенко

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