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Великобритания: РФ заявила, что стреляла по пути нашего корабля. Мы такого не видели

23.06.2021, 15:19
Великобритания: РФ заявила, что стреляла по пути нашего корабля. Мы такого не видели - Фото
HMS Defender (Фото - ЕРА)
Министерство обороны Великобритании не заметило, чтобы Россия каким-либо образом мешала их кораблю в Черном море. Заявление россиян о стрельбе по пути следования корабля Defender назвали выдумкой. Об этом сказано в заявлении ведомства, комментируя информацию России о стрельбе по пути следования британского корабля HMS Defender

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"Никаких предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", – сказано в заявлении.
В сообщении говорится, что корабль военно-морских сил Великобритании видел "учения со стрельбой", но в сторону их корабля или по пути его следования никто не стрелял.
"Мы не подтверждаем утверждение, будто по пути следования корабля были сброшены бомбы", – заявили в ведомстве, опровергнув утверждения России.
  • Сегодня, 23 июля, Минобороны РФ заявило, что российский бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы перед ракетным эсминцем Великобритании HMS Defender в Черном море. Россия утверждает, что британский корабль проигнорировал предупреждения о применении оружия в случае "нарушения российской границы".

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Крым оккупация HMS Defender черное море
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