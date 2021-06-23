Инцидент у берегов Крыма. Россия создает угрозу Украине и союзникам – Кулеба

Необходимо качественно новое взаимодействие между НАТО и Украиной в Черном море, заявил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя новость об инциденте между российскими военными и британским эсминцем HMS Defender у побережья оккупированного Крыма.

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"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокативная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма создают постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я настаиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море", – заявил Кулеба.

18 мая 2021-го эсминец HMS Defender прибыл в Одессу вместе с нидерландским фрегатом HNMLS Eversten F805.

21 июня на борту HMS Defender был подписан меморандум между Украиной и Великобританией, который предусматривает совместное строительство военных баз и кораблей.

Сегодня, 23 июня, в минобороны России заявили, что Су-24 сбросил бомбы перед кораблем НАТО в Черном море, а перед этим российские военные якобы открывали предупредительный огонь.

В минобороны Великобритании заявили, что никаких предупредительных выстрелов в адрес HMS Defender не было.

C 28 июня по 10 июля в Черном море будут проходить учения Sea Breeze с участием Украины, стран НАТО и партнеров.

Денис Юдин

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