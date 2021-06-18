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В Одессу прибыли два боевых корабля НАТО – фото, видео видео

18.06.2021, 13:04
Корабль Великобритании HMS Defender D36 в Одессе (фото - Думская)
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Сегодня утром в порт Одессы зашли два корабля стран НАТО – британский эсминец HMS Defender и нидерландский фрегат HNMLS Eversten F805. Об этом сообщает одесское издание Думская.

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Первым зашел корабль Великобритании. Около 09:30 HMS Defender встретился с лоцманским катером и спустя полтора часа встал на прикол у 19-го причала.

Нидерландский HNMLS Eversten F805 также встретился с буксиром, его швартовка ожидалась к полудню у 18-го причала, пишут журналисты.

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В издании отмечают, что оба корабля входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth, который недавно начал кругосветный поход. До прибытия в Одессу корабли маневрировали с эсминцем ВМС США Laboon DDG58.

Судя по кадрам, в Одессе корабли встречали с оркестром.

Для HMS Defender это первый поход в Черное море, отмечают журналисты. HNMLS Eversten F805 заходил в него в 2019 году, но останавливался в турецком Трабзоне, грузинском Поти и румынской Констанце.

Журналисты не уточняют цель захода кораблей в Одессу, однако известно, что на лето запланированы морские учения Украины и стран НАТО Sea Breeze-2021. LIGA.net направила запрос в ВМС Украины с просьбой уточнить, с какой целью прибыли в Одессу корабли.

СПРАВКА. HMS Defender (D36) – британский эскадренный миноносец Королевского военно-морского флота, спущен на воду в 2009 году. Водоизмещение около 8000 тонн. Оснащен ракетным, артиллерийским, навигационным и радиолокационным вооружением.

HNMLS Evertsen (F805) – фрегат ВМС Нидерландов. Был введен в эксплуатацию в 2005 году. Водоизмещение 6050 тонн. На вооружении стоит несколько пулеметов, ракет, а также многоцелевое орудие.

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Фото, видео – Думская

Марк Сировой
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